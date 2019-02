Jebsen-byggeri på havnen er gået i gang og er tæt på udlejet

I efterårets budgetforlig vedtog byrådspolitikerne at bevilge ti millioner kroner til strandpromenadens tredje og sidste etape, og det gjorde man netop med baggrund i Jebsen-byggeriet på Sydhavn 4. Det er nemlig den strækning, der begynder ved hjørnegrunden, hvor der nu bygges, går mod nord og ender ud for Michael Jebsens Plads på den modsatte side af Skibbroen.

Det har længe været ude, at Stema Shipping A/S flytter ind i knap halvdelen af bygningen, men nu ligger det også fast, hvem der indtager en stor del af de resterende kvadratmeter.

Aabenraa: Nu begynder det at ligne noget. Der har allerede været entreprenørmaskiner i Sydhavn for at gøre klar til Jebsen-byggeriet af et nyt kontordomicil på cirka 2000 kvadratmeter, men inden længe kommer der for alvor gang i byggeriet, når der bliver piloteret og støbt fundament.

Henrik Uldall Borch, direktør for Stenbjerg Ejendomme A/S

Indtil videre bliver Havnegrillen liggende, hvor den er. Vi forsøger at få så lille et gab som muligt mellem, at den skal lukke og kan åbne igen.

Der er her, Sydhavn 4 i Aabenraa, at Stenbjerg Ejendomme A/S så småt er ved at parat til at gå i gang med byggeriet af et nyt kontordomicil, der kommer til at være klar til indflytning midt i februar næste år. Foto: Claus Thorsted

Walther er tænkt ind

Undervejs rammer strandpromenaden Havnegrillen, som derfor skal flyttes. Walther Jürgensens grillbar flyttes en smule mod nord og bliver nyopført af Stenbjerg Ejendomme, mens Oesten Tegnestue slår stregerne.

- Havnegrillen skal være på den nye strandboulevard, så vi afventer, at kommunen går i gang med den. Indtil videre bliver Havnegrillen liggende, hvor den er. Vi forsøger at få så lille et gab som muligt mellem, at den skal lukke og kan åbne igen, forklarer Henrik Uldall Borch.

Tidshorisonten for Havnegrillen drøftes på et møde mellem Stenbjerg Ejendomme og Aabenraa Kommune torsdag. Henrik Uldall Borch forventer dog, man kan gå i gang med byggeriet af den nye Havnegrillen til efteråret.

Det er pladsmangel, der får Stenbjerg Ejendomme til at fraflytte Postmestergaarden til fordel Sydhavn. Hvad der skal ske med Postmestergaarden, vides endnu ikke. Solgt bliver den ikke, fastslår Stenbjerg-direktøren, som fortæller, at der er to muligheder i spil. Enten at Jebsen-koncernen selv finder en anden anvendelse, eller at den lejes ud.