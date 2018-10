Jane fra Aabenraa blev gal: Hun fik sin syriske familie

Røde Kors mangler hjælpere

Røde Kors i Aabenraa søger lige nu 15 frivillige, der vil være ven med en flygtning eller flygtningefamilie.Er det noget for dig, så en af de frivillige aktivitetsledere Thyra Korsgaard, thyrakorsgaard@gmail.com , eller Tabasom Hamdast, på miss-tabo@hotmail.com Som flygtningeven kan man for eksempel hjælpe med kontakten til det offentlige, at lære sproget og samfundet at kende eller bare gå en tur sammen indimellem.- Det afhænger af, hvad man har lyst til at lave hver især. Dybest set handler det om at være venner på lige fod, altså at have forståelse for hinanden, og at man kan rådgive om praktiske ting, som er naturlige for os i Danmark, siger Thyra Korsgaard./exp