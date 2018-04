Jagtet på tværs af grænsen: Påvirket mand påkørte politiet

Grænsepatruljen ved Pebersmark måtte ved midnatstid natten mellem torsdag og fredag på jagt, da en ung mand i en personbil ikke ønskede at standse.

- Han fortsætter ind i landet, og jagten fortsætter med et par patruljer i et stykke tid i det sønderjyske. Vi får ham til sidst standset i nærheden af Aabenraa, da han kører ned ad en blind vej, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt:

- Vi får lavet en afspærring med en patruljebil, som han så vælger at påkøre, hvilket gør, at han selv ikke kan køre videre, fortæller vagtchefen.

Manden blev anholdt og sigtet for en række færdselsovertrædelser, blandt andet for færdselsuheld under påvirkning af stoffer og for at sætte andres liv i fare. Manden er 29 år og fra Fyn.