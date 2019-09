Jagt på ligaplads: SønderjyskE-kvinder prøver igen

- Selv om man har forberedt sig i lang tid, så synes man altid, at man godt kunne have brugt et par uger mere, når man står her. De nye spillere er faldet godt ind, men jeg ved ikke, hvor vi er i forhold til de andre hold, for de har jo også skiftet ud, så det er begrænset materiale, man har at forberede sig på til de første kampe, forklarer Olivera Kecman, der dog er helt på det rene med, at aftenens kamp bliver en udfordring, selv om Roskilde Håndbold ikke hører til i favoritfeltet.

Assistenten får plads

- Det har været fint at få et frisk pust ind, for den slags giver ny energi, forklarer Olivera Kecman, der synes Ritto har været god til at gribe de chancer, han har fået i forberedelserne.

- Vi skal selvfølgelig lige finde ud af, hvordan tingene fungerer bedst for os, men vi prøver at supplere hinanden begge veje. Vi har ikke tænkt os at gøre, som man ser andre steder, hvor én tager sig af forsvaret, mens den anden tager angrebet, uddyber cheftræneren.

Hun er godt klar over, at hun har fyldt meget på bænken, men hun tror nu ikke, hun får problemer med at lade sin nye assistent komme til:

- Nej, jeg er slet ikke så hård, som jeg måske ser ud til. Hvis folk viser mig, de arbejder godt og gør de rigtige ting, så kan jeg sagtens give slip og bakke op.