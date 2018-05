Jæger er klar til at skyde snu rotte i butik

Alle sejl er sat ind på at få ram på en rotte, der holder SuperBrugsen og Brogaards Bageri i Tinglev lukket.

Rotten blev opdaget sidst på dagen lørdag, hvor videokameraer fangede den i bageriets vaskerum. Den havde gnavet et hul på 15 centimeter i et pvc-rør, men rotten har ikke befundet sig i selve bagerforretningen eller i SuperBrugsen. Alligevel måtte bageriet og SuperBrugsen holde lukket både pinsedag og anden pinsedag og nu også tirsdag.

- Der kommer en jæger på i nat, som vil sidde klar til at skyde rotten, som vi formoder er ved at være godt sulten, siger Lars Fink Hansen, der er uddeler i SuperBrugsen i Tinglev.

Det er en rotte, der holder de to butikker lukket, og det sker efter aftale med Rentokil og Fødevarekontrollen. Der er dog forhåbninger om, at man får fat i skadedyret i løbet af natten.

Det var ordene på et skilt foran indgangen til SuperBrugsen og Brogaards Bageri på Centerpladsen i Tinglev, og som betød, at mange kunder tirsdag gik forgæves.

Der kommer en jæger på i nat, som vil sidde klar til at skyde rotten.

Kostbar affære

Det er ikke første gang, at der har været en rotte på spil i bygningen på Centerpladsen, der huser både SuperBrugsen og Brogaards Bageri. I november sidste år var der også rotteproblemer, og det kostede SuperBrugsen tæt på en kvart million at måtte holde lukket. Hvad pinsens rotte kommer til at koste, er endnu uvist.

- Jeg har ikke overblik over, hvad det betyder rent omsætningsmæssigt, så det har jeg ingen kommentarer til, siger Lars Fink Hansen.

Uddeleren tør heller ikke spå om, hvornår butikken igen kan åbne.

- Jeg har ingen forhåbninger, før Rentokil og Fødevarekontrollen giver grønt lys, siger han.

Selv om det skulle lykkes at få ram på rotten i løbet af natten til onsdag, så forventer bagermester Thomas Brogaard Grisell ikke at kunne genåbne forretningen i denne uge, da Rentokil er i gang med at grave ned til rørene i selve bagerbutikken.

SuperBrugsen og Brogaards Bageri skal mødes med Rentokil og Fødevarekontrollen tidligt onsdag morgen, hvor situationen igen skal vurderes.