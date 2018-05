Jacob er model: - Det er bare mit arbejde

19-årige Jacob Bargum har i to år arbejdet som model. Indtil nu har det været et fritidsjob, men i det næste år bliver det på fuldtid. Han synes, det er et fedt job, men han vil ikke stemples som modellen Jacob, for det er bare et job for ham. Foto: Claus Thorsted

19-årige Jacob Bargum fra Broager har i to år arbejdet som model. Indtil nu har det været et fritidsjob, men i det næste år bliver det på fuldtid. Han synes, det er et fedt job, men han vil ikke stemples som modellen Jacob, for det er bare et job for ham.

Aabenraa: Når unge på onsdag afprøver deres modeldrømme ved Unique Models casting på Folkehjem i Aabenraa, er det en af måderne at prøve sine modeldrømme af på. For 19-årige Jacob Bargum fra Broager var det en anden vej, som fik ham i stald hos først modelbureauet 2PM og siden Unique Models. - Jeg manglede et studiejob, og min kæreste opfordrede mig til at prøve at blive model. Jeg tog nogle billeder og sendte til alle bureauerne, og der gik fem minutter, så ringede det første bureau. Det endte med, at alle bureauerne ringede, fordi de gerne ville møde mig, fortæller han. Den hurtige respons overraskede Jacob, som nu i to år har arbejdet som model. Det har været et fritidsjob ved siden af gymnasiet med et til to jobs om måneden, men når studenterhuen er kommet i hus om en måneds tid, så skal modeljobbet fylde mere. - Jeg tager mig et sabbatår for at tjene penge og komme ud og rejse, og da er det planen at være fuldtidsmodel - måske suppleret med et fleksibelt job, så jeg kan rejse på modelopgaver med kort varsel. Nogle gange bliver vi jo sendt til udlandet i en måned, fortæller han.

Jacobs gode råd Vær dig selv. Lad være med at prøve at være en, du ikke er.

Tro på dig selv.

Hvis du har lyst, skal du bare kaste dig ud i det, selvom du er nervøs. Det forsvinder, efterhånden som du får mere erfaring.

Det vigtigste er, at du kan lave forskellige ansigtsudtryk. Man skal kunne skifte mellem følelserne, da man det ene øjeblik skal være hård og det andet øjeblik være smilende.

Det er en form for skuespil, så det er en god idé at stå foran spejlet og øve ansigtsudtryk, og hvordan man får det rette udtryk frem.

Jeg er Jacob - ikke modellen Jacob Han er glad for arbejdet som model og har endnu ikke oplevet modelverden som hverken hård eller overfladisk. Han synes derimod, at jobbet er udfordrende og sjovt. - Jeg er rigtig glad for, at min kæreste opfordrede mig til at blive model, for det er fantastisk job. Jeg lærer mange forskellige søde mennesker at kende, og jeg oplever en masse ting. Jeg har lige været i Barcelona og skyde billeder for et tøjmærke under Zara, og jeg har også været i København i to dage og lave en reklamefilm for Lee Jeans, hvor kunderne kom fra Kina, og et helt filmhold blev fløjet ind fra Australien. Det er et sjovt og spændende job, og det er fedt, hvis man også får de opgaver, hvor man skal ud og rejse. De jobs giver også flere penge, så det er ikke det dårligst stillede job at have, siger han. Og 19-årige Jacob lægger stor vægt på, at modeljobbet er et job. Han vil ikke stemples som modellen Jacob, og derfor er det heller ikke noget, han taler så meget om. - Det er bare mit arbejde. Jeg lægger meget vægt på at have begge ben på jorden og bare være Jacob - og ikke modellen Jacob. Det er heller ikke noget, jeg taler så meget med mine venner om, for jeg vil ikke gå og prale med det eller spille smart og blive opfattet som en arrogant model, for sådan er jeg ikke som person. For mig er det bare naturligt at være foran kameraet som et arbejde. Til gengæld bliver jeg genert, når venner eller familie tager billeder af mig. Det er personligt, mens det andet er arbejde, understreger han.