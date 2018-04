Ivrige Pokémon-trænere jagtede monstre i gaderne

Lørdag var bybilledet i Aabenraa domineret af omkring 300 Pokémon-trænere i alle aldre. Arrangementet "Aabenraa goes Pokémon Go" tiltrak folk fra nær og fjern.

Aabenraa: Hvis du har undret dig over, hvorfor der lørdag gik så mange mennesker rundt på gågaden med snuden nede i telefonen og ledninger hængende ud af lommen, så får du svaret her:

Der var formentlig tale om Pokémon-trænere i færd med at jagte de digitale monstre. For enden af ledningerne var der powerbanks, der sikrer, at der er batteri nok på telefonerne til mange timers jagt.

I alt var der i omegnen af 300 deltagere, da arrangementet "Aabenraa goes Pokémon Go" løb af stablen. De var begyndt på biblioteket fra tidlig formiddag, hvor der var oplæg med tips og tricks til spillet, og ved middagstid blev de så sluppet løs i gaderne. Turen gik ned gennem gågaden og til Brundlund Slotspark, hvor der var pyntet op, og der gik maskotter rundt.

Nogle af dem, der brugte lørdagen på Pokémon-jagt, var ægteparret Pia og Johnni Jensen fra Felsted. Men det var der sådan set ikke noget usædvanligt ved. De kører ind til Aabenraa hver dag for at spille og har gået over 1.200 kilometer, siden de hentede spillet ned på telefonen.

- Det giver os frisk luft, motion, og så lærer vi en masse mennesker at kende. Vi har en lille gruppe, hvor vi meddeler hinanden, hvis der er et raid (mere omfattende kampe, der kræver flere spillere, red.) et sted i byen. Så mødes vi alle sammen. Jeg kan huske, hvordan vi tidligere har stået 60 personer om en lille sten og kæmpet. Vi er hardcore, siger Pia Jensen.