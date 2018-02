Iværksætter-genet slår igennem hos Jakob

Først var det som fest-arrangør, hvor han chartrede busser for at køre gæster til diskoteker i andre byer, senere gik han længere ud ad denne tangent og etablerede sit eget rejseselskab.

- Opgaven var at finde nogen, der kunne producere i de forholdsvis små mængder, som jeg lagde op til. Jeg ville nemlig ikke selv investere i et stort produktionsanlæg - ikke på det tidspunkt. Det kan godt være, at det bliver aktuelt senere, fortæller Jakob Frees Jensen, som netop har sat sit og ægtefællens hus i Kværs til salg af samme årsag for at få lidt likvid kapital.

- Jeg kan lide lakrids. Og jeg syntes, at det kunne være spændende at lave noget med fødevarer. Jeg vil ikke beskæftige mig med noget, jeg ikke bryder mig om. Og så ville jeg tilføre det noget kvalitet - uden at det behøver at koste alverden. Det skal være en intens smagsoplevelse - og så hellere lidt, men godt. Det er som med chokolade, lyder hans forklaring.

At han lige skulle begynde at lave lakrids, skyldes en ganske simpel årsag:

Handelsmand

For ud over at have et iværksætter-gen er han også i besiddelse af et udpræget købmands- og handels-gen.

- Jeg har et princip om at jeg ikke laver noget for lånte penge. De penge, jeg tjener på forretningen, bliver investeret igen i forretningen for at kunne videreudvikle. Og så må det hellere foregår med små, eftertænksomme skridt, så man ikke går på røven med et brag - hvis uheldet er ude. Jeg tror også at jeg kender bankens svar på forhånd, hvis jeg spørger om et lån på tre millioner kroner, griner han.

Lige nu er han derfor også eneste ansat i firmaet, der har adresse hjemme i privaten. I "UdkantsDanmark" - som han påpeger i sin markedsføring. I UdkantsDanmark kan der nemlig også godt produceres spændende ting, mener han.

Hér modtager han ordrer - og hér bliver de forskellige produkter pakket og sendt ud til kunderne.

- Jeg har dog enkelte forhandlere i lokalområdet, hvor man kan købe mine produkter.

Det betyder rigtig meget for ham at være med i hele processen.

- Det er lige fra selve råvarerne til den etiket, der sættes på de små glas med lakrids. Jeg kan ikke have, når ét af etiketterne sidder skævt - det skal altså bare være i orden. Hvis man alligevel springer over, hvor gærdet er lavest, så kan det jo være lige meget, mener den unge iværksætter.

Han har været i gang i godt halvandet år nu. Den første lange tid blev brugt på at komme ind på det rette spor, at sparre med andre og samle input.

Et udvalg af hans produkter blev præsenteret første gang for en større kreds ved Kværs Messen i oktober sidste år.

- Varerne blev rigtig godt modtaget. Jeg solgte i hvert fald godt, husker han.

I weekenden stod han så på den lidt større Bolig- og Livsstilsmesse i Kruså for at høste endnu mere erfaring.

- Jeg kan jo ikke lade være med at eksperimentere. Når man som jeg i det hele taget er glad for at lave mad, så kan man altid lave tingene lidt bedre.