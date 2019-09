It-virksomhed med vokseværk køber Aabenraa-firma

IT & Co fra Rødekro har netop opkøbt Aabenraa-virksomheden ProCom Support af indehaver Jørn Lund. Han er efterfølgende blevet ansat i IT og Co.

Rødekro: IT & Co er blevet en lille smule større.

Således har it-virksomheden fra Rødekro netop opkøbt Aabenraa-virksomheden ProCom Support af indehaver Jørn Lund, som efterfølgende er blevet ansat i IT og Co.

- Vi har en forsigtig vækststrategi, som blandt andet går ud på at blive dygtigere igennem almindelig, organisk vækst, men også hvor vi benytter muligheden for at styrke vores kompetencer på nye måder. Jeg kender Jørn fra tidligere og ved, vi arbejder ud fra samme værdigrundlag, så det her giver bare god mening for os, siger direktør i IT & Co, Kim Lassen.

Begge parter var på udkig efter nye samarbejdsmuligheder og begyndte allerede de konkrete forhandlinger for et halvt år siden.

- Det har været vigtigt for os at tage os god tid og være grundige i hele købs- og salgsprocessen, så vi har fået afstemt forventningerne og fundet frem til et resultat, der motiverer os begge. Vi har fået en ny kompetence i Jørn, og nu har han et team af kolleger til at bakke sig op i samarbejdet med de kunder, han kommer med, siger Kim Lassen.