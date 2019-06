Islandsk muskelkraft skal løfte SønderjyskE

- Det bliver sandsynligvis også en udlænding. Efter ligaen er blevet udvidet fra 12 til 14 hold, er det blevet endnu sværere at finde danske spillere. Også selv om jeg har lidt mere økonomi at gøre med, end jeg har haft tidligere, forklarer cheftræneren, der som bekendt også er sportschef for de sønderjyske håndboldkvinder.

Et godt supplement

Hun er dog sikker på, der nok skal komme en aftale i hus, og indtil da kan hun glæde sig over, at det med Helena Rut Övarsdóttir er lykkes at få en spiller til klubben med god, international erfaring. Ud over at have spillet på landsholdet har islændingen været i både fransk og norsk håndbold.

- Hun er en fantastisk fysisk stærk spiller, og vi har gennem årene haft god erfaring med islændinge, fordi deres træningskultur passer godt til vores, siger Olivera Kecman, der samtidig er sikker på, Övarsdóttir bliver et godt supplement til Leonora Demaj på venstre back:

- De er to helt forskellige typer, så det bliver fint.