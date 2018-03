Ishøj-angreb preller af på sønderjyske borgmestre

Sådan lyder det fra Ishøj-borgmester Ole Bjørstorp (S), som i et læserbrev mandag langer ud efter de fire kommuner. Han tager udgangspunkt i en ny rapport, som beskriver fem modeller til, hvordan man kan lave et mere rimeligt system for den kommunale udligningsordning, hvor i alt 17 milliarder kroner årligt skifter kommunekasse. I model 3 - som af flere betragtes som mest sandsynlig - står Ishøj til at miste 54 millioner kroner, mens Tønder, Haderslev, Vejen og Aabenraa står til at få henholdsvis 47 millioner kroner, 40 millioner kroner, 18 millioner kroner og knap 19 millioner kroner.

Skyder ved siden af

I Tønder - som der særligt skydes efter i læserbrevet - mener borgmester Henrik Frandsen (V), at Ishøj-borgmesteren skyder ved siden af.

- For det første har vi indtil videre kun set oplæg til modeller, og for det andet ved vi slet ikke, hvordan det falder ud, siger Henrik Frandsen og tilføjer, at han betragter integrationsområdet som et lille fragment i et større billede.

- Opgaven for kommunerne og regeringen er lige nu at blive enige om en udligningsreform, som sikrer, at Danmark ikke knækker mere over, end det er i forvejen, siger han.

Borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen (V), tager kritikken med sindsro.

- Vi står sammen i Kommunernes Landsforening om at skulle diskutere den her udligning på et tidspunkt, og det gør vi bedst ved at være på talefod. Jeg vil ikke bære brænde til sådan et bål, der i princippet er en form for taktisk spil, siger han.

I Ishøj indrømmer borgmester Ole Bjørstorp, at indlægget er sendt bredt ud - eksempelvis Nordjylland - og tilpasset de enkelte kommuner.

- Jeg har skrevet det meste af det selv, og så har administrationen tilpasset tallene. Meningen er at gøre opmærksom på, at vi er uenige i måden det her foregår på med at lave generelle modeller, som ikke tager hensyn til vores specifikke udfordringer, siger han.