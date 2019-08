Invitationerne er sendt ud: Nu tages der første spadestik til feriekoloni

Fredag den 6. september klokken 11 tages første spadestik til den nye Naldtanglejren, som i sin nye form ikke bare skal blive et fristed for kommunens børn og unge, men også for virksomheder og private, der vil en tur i naturen.

Noget for noget

Inden for den nærmeste tid vil to-tre håndfulde af kommunens "gode, store virksomheder", som Karsten Gram kalder det, få et brev med en opfordring til at blive sponsor i projektet.

- Vi håber også, vi kan indlede et samarbejde Aabenraa Erhvervsforening, der jo har over 100 medlemmer. For vi vil selvfølgelig også gerne have de mindre virksomheder med, siger Karsten Gram, der forklarer, at sponsoraterne - store som små - bliver tegnet ud fra devisen "noget for noget".

- Tanken er, at det er ligesom i idrætsverdenen, hvor man får noget retur i form af eksempelvis et skilt på en sponsorvæg, navngivning af et rum og deltagelse i et netværksarrangement, forklarer forretningsføreren.

Samtidig vil de større sponsorer få ret til uden for sommersæsonen at bruge lejren uden beregning et vist antal dage - alt efter størrelsen på sponsoratet.