Invitation på vej: Børnehave sørger for hjertestarter til hele Skovriderkvarteret

Aabenraa: Inden for den nærmeste fremtid kan beboerne i Skovriderkvarteret se frem til at få en invitation fra Engsig Børnehave, som ligger i kvarteret.

Fredag under den årlige sommerfest afslørede leder af børnehaven Jesper A. Lyck og bestyrelsesformand Anders Tourlin Kolte børnehavens nye hjertestarter, som nu skal komme hele Skovriderkvarteret til gode.

Hjertestarteren hænger nemlig ude på væggen ved indgangen til børnehaven, så alle kan bruge den i nødstilfælde.

- Det har været vores drøm længe at få en hjertestarter, men der var ingen fonde, der ville støtte vores idé. Jeg henvendte mig til Hjerteklub Danmark for at få hjælp til at indsamle midler, men vi blev overhalet indenom, da to lokale virksomheder og forældrene hurtigt fik skrabet pengene sammen, fortæller Jesper A. Lyck.

Faktisk blev der samlet flere penge ind, end hvad hjertestarteren koster, og derfor bliver det resterende beløb nu brugt på at holde kursus for de beboere i Skovriderkvarteret, som gerne vil lære hjertemassage, og hvordan man bruger hjertestarteren.

De kurser bliver holdt i løbet af efteråret.