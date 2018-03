Intetanende modtager af æresnål blev rørt til tårer

Søndag markerede sidstedagen for DGI Aabenraa-egnens store forårsopvisning. Foruden at byde på veloplagt gymnastik fra 27 hold på gulvet blev en særlig ildsjæl hædret med DGI Sønderjyllands æresnål.

Aabenraa: Ikke et øje var tørt, i hvert fald ikke hos Anne Marie Laier fra Varnæs-Bovrup Idrætsforening. Søndag blev hun, foran en proppet hal 1 i Arena Aabenraa, hædret med DGI Sønderjyllands æresnål. Den tildeles personer, der over en lang årrække har gjort et stort og betydningsfuldt stykke arbejde i foreningsregi. På forhånd havde formand i DGI Aabenraa-egnen, Tove Laursen, sørget for, at alle fra Varnæs-Bovrup stod klar ude i kulissen, og da hun sagde til, trådte de ud på gulvet. I dagens anledning var Claus Klaris, formand for DGI Sønderjylland, ligeledes til stede, og han havde fornøjelse af at kalde Anne Marie Laier ned foran publikum. Det fik hele salen til at bryde ud i jubel, mens den intetanende hovedperson fandt ned fra sin plads på tribunen. Flankeret af Tine Holm fra Varnæs-Bovrup Idrætsforenings gymnastikudvalg og DGI-formand Tove Laursen, der i fællesskab havde indstillet hende til prisen, kunne Anne Marie Laier så høre Claus Klaris læse op af begrundelsen. - Du er frivillig med stort F og går altid foran som et godt eksempel. Du er en stor personlighed og et aktiv for alle såvel i Varnæs-Bovrup som i Aabenraa-egnen, afsluttede han.

Nej, nu begynder jeg igen! Jeg har let til tårer. Anne Marie Laier

En meget stor ære Bagefter tog en tydeligt bevæget Anne Marie Laier selv mikrofonen. - Tusind tak til jer alle sammen. Det er en meget stor ære for mig at få den her nål, og jeg synes ikke engang, jeg fortjener alle de flotte ord. Men jeg er glad for, at I alle sammen har tænkt på mig, sagde hun. Hun havde ikke anet uråd, fortalte hun efterfølgende til JydskeVestkysten. - Men da jeg så alle mine gymnaster stå ude på gulvet, blev jeg pludselig klar over, at det jo måtte handle om mig. Jeg er meget overvældet, og det er en stor glæde. Jeg synes slet ikke, jeg fortjener det, sagde hun, lige inden stemmen knækkede. - Nej, nu begynder jeg igen! Jeg har let til tårer, undskyldte Anne Marie Laier.