Aabenraa Kommune er nomineret til Dansk Byplan Laboratoriums byplanpris på baggrund af udviklingsplanen for Aabenraa by, som føres ud i livet i disse år.

Aabenraa: De senere år har Aabenraa Kommune været i gang med en større renovering af gader og pladser i byens centrum. Den øvelse er ikke færdig endnu, men den har allerede skabt opmærksomhed uden for kommunegrænsen. Dansk Byplan Laboratorium har nomineret Aabenraa til årets byplanpris, som uddeles den 3. oktober. De to øvrige nominerede er Partnerskab for Vestkystturisme og Himmerland Boligforening, der er gået sammen med Aalborg Kommune om at komme i betragtning til prisen. - Det har været en lang sej proces, men når man ser tilbage, så er der sket rigtigt meget de seneste ti år, siger Bo Riis Duun, der er planchef i Aabenraa Kommune.