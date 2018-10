Ingen vinder: Socialdemokrater skal ud i nyt kampvalg

Ingen af de tre kandidater til at blive ny folketingskandidat i Aabenraa-kredsen fik i første omgang stemmer nok til at blive valgt. Det betyder, der nu må urafstemning til.

Aabenraa: Socialdemokratiet i Aabenraa-kredsen må nu ud i en urafstemning blandt alle sine godt 400 medlemmer for at finde kredsens kommende folketingskandidat.

På partiets anden, ekstraordinære generalforsamling mandag aften fik ingen af de tre opstillede kandidater nemlig de totredjedele af stemmerne, der var krævet for at blive valgt direkte af generalforsamlingen.

56 stemmeberettigede medlemmer deltog, og deres stemmer faldt med 25 til Theis Kylling Hommeltoft, mens René Dupont fik 16 stemmer og Anne Lildholdt Jensen 15.

Det bliver derfor nu gjort klar til urafstemning, og stemmesedlerne bliver sendt ud med post 11. oktober. Her vil de tre kandidater have mulighed for at få sendt en præsentation på en A4-side med ud.

Senest 26. oktober skal stemmesedlen sendes retur, og 5. november mødes forretningsudvalget så med formand Jan Stubberup i spidsen for at tælle op.

Har én af de tre kandidater dér opnået 50 procent af stemmerne, er vedkommende valgt.

Ellers går de to kandidater med flest stemmer videre til en anden og afgørende urafstemning. Bliver det tilfældet, vil processen med at få sat navn på Henrik Lüths afløser kunne trække ud til 10. december.