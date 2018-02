Ingen vil være formand: Gymnastikforening truet af lukning

Der er nemlig endnu en chance for Rødekro Gymnastik Forening. Den 7. marts vil der blive holdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt er, at der skal findes en ny formand. Lykkedes det ikke, bliver foreningen nødsaget til at lukke.

- Uden en formand lukker foreningen. Vi vil derfor gerne råbe forældre og brugere op, som måske kunne tænke sig at træde til, siger den afgående formand, Bettina Lund.

Rødekro: De omkring 600 medlemmer af Rødekro Gymnastik Forening samt over 70 instruktører og frivillige risikerer at stå uden klub om ganske kort tid. Det er de barske realiteter efter onsdagens generalforsamling. Formanden for Rødekro Gymnastik Forening, Bettina Lund, valgte nemlig ikke at genopstille til en ny periode, og der var heller ikke andre af de fremmødte, der ønskede posten.

For høje krav

Bettina Lund har været formand for Rødekro Gymnastik Forening i fire år, men nu er det slut.

- Da jeg blev formand for fire år siden, var der ikke andre, der ønskede posten, men jeg er ikke gjort af formandsstof, så nu håber jeg, at det lykkes at finde den rette, siger Bettina Lund.

- Vi mangler en person, der brænder for det og har visioner, fortsætter hun.

Den afgående formand har svært ved at pege på konkrete grunde til, at det er svært at finde formænd til idrætsforeninger.

- Jeg ved ikke hvorfor, men der kræves måske for meget af dem, siger Bettina Lund.

Hos DGI Sønderjylland er det ikke første gang, at man hører, at en forening har svært ved at finde en person, der gerne vil være formand.

- Det kan være svært at finde kandidater til en formandspost, og det skyldes nok, at der følger en del ansvar og arbejde med, siger Thomas Sørensen, direktør for DGI Sønderjylland.

Af samme årsag har direktøren da også en klar opfordring til idrætsforeningerne rundt omkring.

- Vi mener, at der skal være flere hænder til at løfte opgaven, siger Thomas Sørensen.

Rent konkret vil DGI Sønderjylland nu på baggrund af situationen i Rødekro Gymnastik Forening tage kontakt med foreningen.

- Jeg vil få vores gymnastikkonsulent til at tage kontakt med foreningen for at høre, om der er noget, vi kan hjælpe med, siger Thomas Sørensen.