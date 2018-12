Sct. Jørgens Præstegård i Aabenraa står over for en omfattende renovering. Foto: Henrik Dürr

Sct. Jørgens Præstegård i Aabenraa, der lige nu ikke er beboet, skal igennem en større renovering.

Aabenraa: Inden længe skal håndværkerne i sving i Sct. Jørgens Præstegård i Aabenraa. Præstegården står nemlig over for en omfattende renovering, og Aabenraa Sogn vurderer, at det vil komme til at koste omkring to millioner kroner. - Der har ikke været gjort noget ved præstegården de sidste 25 år, og da præstegården står tom lige nu, har vi undersøgt, hvad det vil koste at få den renoveret, siger Morten Hansen, der er administrationschef på Aabenraa Sogns Fælleskontor. Det er ikke småting, som håndværkerne skal skifte ud i den gamle præstegård. - Varmt- og koldtvandssystemet skal skiftes ud, der skal laves nyt køkken og badeværelse, og så er der problemerne med gulvene i det meste af boligen, så de skal også skiftes ud, siger Morten Hansen. Derudover skal præstegården generelt energirenoveres , og facaden skal kigges efter i sømmene og have en grundig behandling.

Præstegården er bestemt bevaringsværdig. Den skulle også gerne stå der om 100 år. Morten Hansen, administrationschef på Aabenraa Sogns Fælleskontor

Der er ikke langt over til kirken fra Sct. Jørgens Præstebolig. Foto: Henrik Dürr

Tvivl om finansieringen Da Aabenraa Sogn fik kigget nærmere på udgifterne til renoveringen af Sct. Jørgens Præstegård, kunne man hurtigt se, at det løb op, men der er ingen vej uden om. - Da vi fik det regnet sammen, lød det af meget, men det løber jo hurtigt op, og præstegården er bestemt bevaringsværdig. Den skulle også gerne stå der om 100 år, siger Morten Hansen. I forbindelse med finansieringen af Sct. Jørgens Præstegård har Aabenraa Sogn søgt Aabenraa Provsti om et stiftslån på 1.250.000 kroner. Det resterende beløb på 750.000 kroner har sognet selv sparet op til formålet. Provstiudvalget har ikke noget imod, at menighedsrådet i Aabenraa Sogn låner pengene, men udvalget har dog et andet foreslag til, hvordan man skruer finansieringen sammen. - Provstiet foreslår, at i stedet for stiftslån så bør renoveringen af præstegården finansieres af egne opsparede midler, der ellers var øremærket til andre formål, siger Morten Hansen. Samtidig foreslår provstiet, at der bevilges et større samlet lån til kommende store projekter som eksempelvis udskiftning af varmesystem og reparationen af tårnet i Sct. Nikolai Kirke. - Nu skal menighedsrådet på et af de kommende møder vurdere, om man vil følge provstiets forslag, siger Morten Hansen.

Præsten er flyttet At Sct. Jørgens Præstegård lige nu står tom skyldes, at sognepræst Jens Kvist af menighedsrådet fik dispensation til at flytte i egen bolig tidligere på året. Jens Kvist stopper dog først som præst i 2020, og derfor er der god tid til at sætte præstegården i stand til efterfølgeren, der ventes at skulle overtage embedet sommeren 2020.