Ingen var gode nok til Franciskas medalje

København: Det var en stolt aften for sønderjysk kunst, da Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster den 30. marts i fjor for første gang uddelte den nyindstiftede Franciska Clausen Medaljen.

Dermed kom den sønderjyske avantgardekunster fra Aabenraa i selskab med store kunstnere som C.W. Eckersberg, Thorvaldsen, C.F. Hansen og Thorvald Bindesbøll.

Torsdag aften på Charlottenborg Slot i København skal Akademiets medaljer for 2018 uddeles under overværelse af blandt andre dronning Margrethe og kulturminister Mette Bock (LA), men de kommer sammen med de øvrige godt 180 gæster til at vente forgæves på uddelingen af Franciska Clausen Medaljen.

- Det skyldes, at der ikke har været flertal i Akademiraadet i år for nogle af de kandidater, der har været til drøftelse til medaljen. Det er rådets holdning, at man ikke ønsker at gå på kompromis med niveauet og derfor hellere springer et år over, når der ikke er enighed om modtagerne, forklarer Mette Sloth Møller, fuldmægtig i Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, fraværet af den nye medalje.

Medaljen, der gives til "et menneske, der har lavet et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst" blev sidste år uddelt til to værker - Marie Søndergaard Lolks udstilling "Template" på Thorvaldsens Museum og "Den Uendelige Bro" af John Gjøde og Niels Bjørn Povlsgaard. Broen, der går i ring, blev skabt til kultur-eventen Sculpture by the Sea i Aarhus, men er siden blevet permanent.