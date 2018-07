Aabenraa: Alle danskere bør efterhånden være klar over, at der er indført afbrændingsforbud i landet på grund af det varme vejr og tørken, men der kan være udenlandske turister, der ikke er klar over, at man ikke må tænde en grill eller lave bål i naturen. Derfor har Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet lavet en skrivelse på engelsk og tysk, der gør rede for afbrændingsforbuddet og beskriver, hvad man især skal være opmærksom på.

- Vi har meget fokus på, at man ikke smider cigaretter i naturen, og at man ikke bruger grill og laver bål i naturen, siger Sarah Jürgensen, der er turistmedarbejder på turistkontoret i Aabenraa.

Det er ikke kun på turistkontoret i Aabenraa, at de udenlandske turister kan få oplysninger om afbrændingsforbuddet på tysk og engelsk.

- VisitDenmark i København har opfordret alle turistbureauer til at gøre det, og hos os i Aabenraa er informations-arkene frit tilgængelige på kontoret, siger Sarah Jürgensen.