Ingen tvivl på bodegaen: Vildsvinehegn er vanvittigt

- Den generelle opfattelse er, at vildsvinene sagtens kan forcere hegnet eller svømme over grænsen, og at man burde bruge pengene på andre ting. Det kunne være i sundhedssektoren eller på ældreområdet, siger Lisette Lauridsen.

Vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse bliver omkring 68 kilometer langt og vil koste i omegnen af 80 millioner kroner. Det bliver sat op for at holde vildsvin ude af Danmark, så den farlige sygdom, afrikansk svinepest, ikke kommer til landet. Den køber kunderne på Toldboden ikke.

Opsætningen af det 68 kilometer lange vildsvinehegn startede mandag den 28. januar.Det forventes at stå færdigt i midten af november. Hegnet bliver 1,5 meter højt og kommer til at koste omkring 80 millioner kroner.

Det er symbolpolitik

Blandt gæsterne på Toldboden er Udo Warnecke på Bov. For ham har opsætningen af vildsvinehegnet betydet, at han har mistet noget af stoltheden over at være dansker.

- Jeg har altid været stolt af at være dansker, men efter at de er begyndt at sætte hegnet op, er det slut med det. Det er spild af penge, og hegnet kan ikke stoppe vildsvinene, siger Udo Warnecke.

Samme opfattelse har Thorsten Gustaf Westphal, der også kommer på Toldboden i ny og næ.

- Hegnet er penge ud af vinduet, og det kan ikke stoppe vildsvinene. Vil de over på den anden side, så kommer de over på den anden side, siger han.

- Det er ren symbolpolitik. Andet er det ikke, og jeg har endnu ikke mødt nogen, der synes, hegnet er en god idé, fortsætter han.

For Thorsten Gustav Westphal kommer vildsvinehegnet til at gå igennem hans baghave, og det er han mildt sagt ikke tilfreds med. Han har nemlig planer om at anlægge en terapipark for veteraner, hvor han kan tilbyde veteraner og pårørende terapi.

- De planer har vildsvinehegnet væltet, og de er foreløbig lagt i skuffen. Jeg føler stor afmagt, siger Thorsten Gustaf Westphal, der selv er veteran.