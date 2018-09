Ingen penge til trængt skole: Politikere vil se budgetter først

Aabenraa: Produktionsskolen Meritten fattes elever - og penge. Derfor havde bestyrelsen søgt børne- og uddannelsesudvalget om dels et tilskud til driften på 164.037 kroner og dels et tilskud på 1,5 millioner kroner til en "absolut tiltrængt renovering", som det hedder i ansøgningen.

Meritten-formand Jan Thomsen og den øvrige bestyrelse kommer imidlertid til at vente lidt med at få svar. Medlemmerne af børne- og uddannelsesudvalget behandlede ganske vist sagen på deres møde tirsdag, men her var der enighed om at udskyde den, indtil der ligger flere oplysninger.

- Det er svært at vurdere sagen ud fra blot de to ansøgninger. Vi er nødt til at se noget budgetmateriale og nogle likviditetsoversigter for at kunne dykke ned i Merittens økonomi, forklarer formanden for udvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V).