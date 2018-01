Ingen bonus til direktører for at blive i eget job

Kæmpebonus til to kommunale direktører viste sig at være en and. Arkivfoto.

Netmediet Journalista kunne den 5. januar oplyse, at to af Aabenraa Kommunes direktører, Chriss Mailandt-Poulsen og Stig Werner Isaksen, har fået en kæmpe bonus for at fortsætte i deres eget job. Problemet er bare, at det ikke passer.

AABENRAA: "Aabenraa fejrede nytåret med kæmpebonusser til millionærer for at fortsætte i deres egne job". Så bastant lød overskriften på en historie, som netmediet "Journalista.dk" udsendte den 5. januar. Historien handler om de to kommunale direktører, Chriss Mailandt-Poulsen, der er direktør for Børn og Skole, og Stig Werner Isaksen, der er direktør for Kultur, Miljø og Erhverv. De var begge ansat på åremålskontrakter, som udløber henholdsvis 31. december 2017 og 31. januar 2018. Ifølge åremålskontrakterne skal de have en fratrædelsesgodtgørelse, når aftalen udløber. Men denne godtgørelse bortfalder, hvis man overgår til anden varig stilling på samme niveau. Og det er tilfældet med de to direktører. De har nemlig begge fået deres kontrakter forlænget i yderligere fire år, og dermed er der ingen godtgørelse. Lars Bjørknæs, der står bag netmediet Journalista.dk, forklarer, at han havde spurgt Aabenraa Kommune, hvilke medarbejdere kommunen skal udbetale bonusser til, indenfor de kommende fem år, og han havde fået oplyst de to direktørers navne. - Såfremt man fra kommunens side ikke valgte at udbetale disse bonusser, ville det have været logisk at kontakte mig igen, siger Lars Bjørknæs til JydskeVestkysten. Han har nu søgt yderligere oplysninger hos kommunen om udbetaling af bonusser til direktører og lover at opdatere Journalista.dk, når han får disse oplysninger.

Åremålskontrakter Åremålskontrakter ved ansættelse af ledende medarbejdere i stat, amt/regioner og kommuner vandt frem i 90'erne.Lønnen til medarbejdere på åremålskontrakt er typisk højere, men til gengæld, kan den offentlige myndighed vælge at opsige samarbejdet, når kontrakten udløber. Det betyder dog, at vedkommende har ret til en fratrædelsesgodtgørelse.



Tendensen er at stat, regioner og kommuner i stigende grad går væk fra at ansætte folk på åremålskontrakter.