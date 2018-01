Ingen børn må cykle langs Hellevadvej

- For 30 år siden kæmpede mine forældre for at få en cykelsti langs Hellevadvej af hensyn til os børn, og nu er det blevet vores tur, siger Per Toftelund Jensen, der er blandt initiativtagerne til mødet med de tre politikere.

I denne uge mødtes omkring 25 beboere med tre lokalpolitikere, Jette Julius Kristiansen (DF), Egon Madsen (S) og Eivind Underbjerg Hansen (V) for at diskutere forholdene for cyklister langs vejen.

Beregninger, som Aabenraa Kommune har fået foretaget, viser, at 5600 køretøjer passerer Hellevadvej i døgnet.Heraf er der 600 lastbiler. Beboerne langs vejen frygter, at trafikken vil stige betragteligt, når Apple og Google begynder at bygge de planlagte datacentre ved Kassø.

På dagordenen

Argumenterne gjorde indtryk på Ejvind Underbjerg Hansen (V), der netop er blevet medlem af teknisk udvalg.

- Der skal 16 mandater til, for at vi kan beslutte at lave en cykelsti, men foreløbig vil jeg tage det op i teknisk udvalg, lover han.

Aabenraa Kommune har for et par år siden forsøgt at løse problemet ved at lave Mjølsvej og Hydevadvej om til "to-minus-en-veje", hvor der er gjort plads til cyklister i begge sider. De to veje løber parallelt med Hellevadvej mellem Hellevad og Rødekro.

Men den løsning er ikke brugbar for beboerne langs Hellevadvej.

- Det kan vi overhovedet ikke bruge til noget. For det første køres der alt for stærkt på de veje, og for det andet er kanterne ødelagte, fordi de i høj grad bruges af landmænd og maskinstationer, der ikke vil sinke trafikken på Hellevadvej, siger Jan Toftelund Jensen.

Han påpeger også, at Hydevadvej og Mjølsvej ikke er nogen brugbar løsning for beboerne langs Hellevadvej, fordi de alligevel skal cykle minimum en halv kilometer langs Hellevadvej for at komme videre til den parallelle rute.