Ingen anede uråd: Kommunens top var ikke med, da Apple kom med chokmelding

Det kom helt uden varsel, da Apple på et planlagt statusmøde pludselig meddelte Aabenraa Kommune, at den er valgt fra. Hverken borgmester eller kommunaldirektør var med på mødet.

Aabenraa: Det telefonmøde, der var aftalt mellem Aabenraa Kommune og Apple tirsdag formiddag klokken 10, ændrede pludselig dagsorden.

- Vi skulle have et møde med en helt anden dagsorden. Om fremdriften på arealet. Det var vi enige om, forklarer Stig Werner Isaksen, der er direktør for kultur, miljø og erhverv i Aabenraa Kommune.

Med på mødet var Stig Werner Isaksen og to af hans medarbejdere. Hverken borgmester Thomas Andresen (V) eller kommunaldirektør Tom Ahmt var med på linjen. Det var de ikke, fordi forventningen var, at det skulle være et uformelt møde med en "standarddagsorden".

I stedet blev det meddelt, at Apple ikke som planlagt vil opføre et datacenter i Kassø vest for Aabenraa.

- Selvfølgelig blev vi da ærgerlige over det og spurgte, hvad det skyldes, men det kunne vi ikke rigtig få nogen anden forklaring på, end at det er en overordnet strategisk beslutning. En "business decision", der er truffet på allerhøjeste sted. Som vi forstår det, er den truffet i USA, siger Stig Werner Isaksen, der fik en klassisk opbrudsforklaring "Det er ikke dig, men mig":