Indvielsen af Annies Kiosk blev et vildt tilløbsstykke

- Der ryger nok et par tusinde hotdogs og grillpølser over disken i dag, sagde Jens Enemark, mens det fortsatte med at vælte ind med kunder fra både Danmark og især Tyskland.

Allerede inden klokken 12.00, hvor festlighederne startede, var der fyldt op på parkeringspladsen, og vejen blev også hurtigt taget i brug. Samtidig blev køen for at få sig en hotdog til halv pris eller i dagens anledning en ringriderpølse fra grillen hurtigt længere og længere.

Sønderhav: Det blev det ventede tilløbsstykke. Forventningen var, at der ville komme op mod 1000 mennesker til søndagens officielle åbning af den nye Annies Kiosk i Sønderhav, og det kom til at holde meget godt stik.

En berørt søster

Jens Enemark har overtaget Annies Kiosk, efter at den tidligere ejer af kiosken, Annie Bøgild, døde tilbage i 2016 efter længere tids sygdom. Derfor var søndagen også en noget speciel dag for Annie Bøgilds søster, der har arbejdet i kiosken i 33 år.

- Det er en speciel dag for mig, men jeg synes, at det hele er blevet godt. Jeg er sikker på, at Annie ville være tilfreds med det, der er sket med kiosken, sagde den 60-årige Bente Hartmeyer, der har tænkt sig at fortsætte med at servere hotdogs, indtil hun går på pension.

Bente Hartmeyer er ikke i tvivl om, hvorfor Annies Kiosk, der har den smukkeste beliggenhed med udsigt ud over Flensborg Fjord, er blevet et kult-sted for især danske og tyske kunder.

- Annies Kiosk er et kult-sted på grund af atmosfæren, omgivelserne, personalet og de gode råvarer, sagde Bente Hartmeyer.

Mange af søndagens gæster gav udtryk for, at den nye Annies Kiosk ligner den gamle meget, og det var de ganske godt tilfreds med. Der er dog sket enkelte ændringer.

- Annies Kiosk er blevet større, og så er forholdene for personalet også blevet bedre, sagde Jens Enemark.

Som noget nyt er det nu også muligt at sælge is ud af et sidevindue.

- Det har Annie altid drømt om, men det nåede hun ikke at få lavet, sagde Bente Hartmeyer.