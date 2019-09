Indtog Rådhuspladsen: Sønderjylland på udebane

Sønderjyske virksomheder og producenter indtog lørdag Rådhuspladsen for at åbne københavnernes øjne for grænselandets fortræffeligheder.

København: - Ja, min yndlingskage er jo svesketærten. Den kan man næsten ikke få nogen steder længere, siger Marianne Mikkelberg fra Herlev og brækker et stykke af det Gode Råd, hun har liggende på tallerkenen. Hun har slået sig ned ved de blomsterdækkede borde midt på Rådhuspladsen i København med sin datter Maj-Britt Mikkelberg og svigersønnen Brian Hansen, der trods sin opvækst på Als aldrig før har været til sønderjysk kaffebord. - Men så er det jo godt, vi kan tage ham med her i København, siger Marianne Mikkelberg og griner. Og heldigvis for hende er der svesketærte på Hohenwartes kaffebord.

Om arrangementet 30 virksomheder og procenter stillede lørdag mellem 11 og 17 op til en dag på Rådhuspladsen.Blandt dem var Fuglsang, Aarø Bryg Skærtoft Mølle, Alsik Hotel, Fjordlyst Camping, Danfoss og mange andre.



Destination Sønderjylland er arrangør, og det var en gentagelse af sidste års succes, hvor flere tusinde mennesker lagde vejen forbi.

Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix Vejrudsigten er blevet tjekket mere end et par gange de seneste dage af direktøren for Destination Sønderjylland, Karsten Justesen, der stod bag arrangementet. Heldigvis endte det i bragende efterårssol. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Mere end grænsekontrol Familien sidder omgivet af de hundredvis af gæster, der går rundt blandt boderne. Der er livemusik, smagsprøver og konkurrencer, og det går rent ind hos de mange tilfældigt forbipasserende, der stopper op for at se nærmere på arrangementet og for de mange, der har planlagt ruten forbi. - Det er jo en lidt anderledes måde at gøre det på, men vi vil gerne fortælle alle de gode historier fra Sønderjylland. Det er ikke kun grænsekontrol og vildsvinehegn, men spændende jobmuligheder, billige huse, stolte producenter og attraktioner som østerssafari, Gendarmstien og sort sol, siger direktør i Destination Sønderjylland, Karsten Justesen, som står bag arrangementet. Hans hårde arbejde har ligget i dagene op til, så på dagen får han lov til at nyde synet og stemning.

Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix Indehaver af Hohenwarte, Vivi Paulsen, var taget fra Højer med kager til 250 mennesker, og fra tidligt på formiddagen tog rugbrødslagkagen opmærksomheden. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Andet år i træk I år er opbakningen endnu større, og der er således 30 telte på pladsen. Blandt dem er også en bosætningskoordinator samt Linak og Danfoss, for udover at tiltrække turister til området er formålet med arrangementet også at hive nogle sønderjyder hjem. Birgit Spek, personalekonsulent i Linak, deler telt med Danfoss, som hun har overtalt til at deltage i år. - Vi går primært efter sønderjyderne, der jo kender os. Man kan godt mærke på dem, at de er lidt lettere at flytte på, og jeg har faktisk allerede talt med to par, som går med tanker om at flytte tilbage, fortæller hun.

Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix Der var ikke noget salg fra Fleggaard-teltet, men det trak til gengæld et kæmpe publikum til med konkurrencer dagen igennem. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Alternativ til feriemesser Karsten Justesen fra Destination Sønderjylland er glad for, at så mange er med på ideen om at indtage Rådhuspladsen i stedet for at tage på de traditionelle feriemesser og reklamere på afstand. - Det har vi jo ofte gjort, og det kan godt blive kedeligt for alle. Det må det ikke være, for Sønderjylland er en fantastisk turistdestination, siger han.