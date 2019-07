Indstillet til pris: Brandmænd fortjener at blive påskønnet

Rødekro: Brandmændene gør en forskel, og så har de et fantastisk fællesskab indbyrdes.

Det ved brandmand Bente Jensen alt om, og derfor har hun indstillet sit brandkorps, Rødekro Frivillige Brandværn, til at modtage Fællesskabsprisen. Det er en pris, som uddeles i ti portioner for at påskønne frivilligt og ulønnet arbejde i hele Danmark.

- Jeg mener, at der er for lidt fokus på det arbejde, som vi udfører. Vi kommer bare, og mange tror, at vi får løn for at være brandmænd. Men det gør vi jo ikke, siger Bente Jensen.

Ud over brandslukninger og andre indsatser priser Bente Jensen det sociale sammenhold i brandværnet i Rødekro - i dagligdagen og ved arrangementer i løbet af året.

I indstillingen skriver Bente Jensen blandt andet, at de frivillige brandmænd tilsidesætter familiemiddage, ferie og nattesøvn. Mange gange betaler de selv deres løntimer for at gøre en forskel, når bipperen går i gang.

- Vi støtter også lokalsamfundet ved blandt andet at arbejde for Rødekro-løbet, siger Bente Jensen.