Indsamlingen til Et Hjerte For Alle slog rekord

Det så trægt ud undervejs, men årets indsamling til Et Hjerte For Alle slog alle rekorder. Det giver god basis til næste år, lyder det fra borgmesteren.

Aabenraa: I midten af december lød status på indsamlingen til årets Et Hjerte For Alle på næsten 80.000 kroner under sidste års indsamling.

Men indsamlingen kan alligevel efter en stærk slutspurt notere sig for rekordstor. I alt blev der samlet 926.665 kroner ind, og dermed blev ikke kun sidste års indsamling på 903.374 kroner slået, men årets indsamling er også den højeste af sin slags.

- Selv om jeg ikke tror på, at vi kan blive ved med at slå rekord, så er resultatet af årets indsamling en bekræftelse i, at vi stadig har lokalbefolkningens opbakning til vores juleprojekt. Og det kan vi være rigtig stolte af, lyder det fra Allan Bruhn, bestyrelsesmedlem i foreningen Et Hjerte For Alle.

Også borgmester Thomas Andresen (V) kalder årets resultat for "positivt overraskende".

- For mig betyder resultatet to ting: Det fortæller mig, at Et Hjerte For Alle har grundfæstet sig i folks tanker op til jul. For mange er det sikkert blevet en tradition at komme ned til Julehjertebyen og være en del af området og projektet, uanset om man smider noget i indsamlingsbøsserne eller ej, siger han og fortsætter:

- En anden ting er, at overskuddet danner en god basis for næste års indsamling. Årets overskud betyder ikke noget for den uddeling, der for nylig fandt sted, men det betyder, at vi til næste år får et bedre startbeløb end i år. Nu er der udsigt til, at vi til næste år kan hjælpe mindst lige så mange personer, som vi gjorde i år, fortæller borgmesteren, der også er formand for foreningen Et Hjerte For Alle.