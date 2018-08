Frøslev: Indrejsen tilbage til Danmark forløb ikke helt så gnidningsfri, som en 24-årig mand fra Lyngby havde regnet med. For da han ville krydse grænsen ved Frøslev natten til lørdag kl. 02.30 kunne politiet konstatere, at han kørte bil under påvirkning af euforiserende stoffer.

Der venter ham nu et bødeforlæg.