Indfrier løfte til sin mor: Lokal byggematador opfører plejehjem til 115 millioner kroner

Horup-Gruppen er gået i gang med den indvendige nedrivning af Lemvigh-Müllers tidligere hovedkvarter i Aabenraa. - Jeg tror, bygningerne vil være væk i løbet af en måneds tid til halvanden, og vi begynder at bygge, så snart vi har fået en byggetilladelse fra kommunen. Vi er ved at lægge sidste hånd på ansøgningen, så jeg håber da, at vi får den i løbet af nogle måneder, for vi har brug for at komme hurtigt i gang, siger Per Horup. Foto: Claus Thorsted

I slutningen af 2020 vil der stå et topmoderne friplejehjem klar til indflytning. Horup-Gruppen går i gang med at bygge på Langrode, så snart byggetilladelsen er i hus. Driften vil Danske Diakonhjem stå for.

Aabenraa: For mange år siden lovede Per Horup sin gamle, nu afdøde mor, at han ville bygge et plejehjem i Aabenraa. Nu opfylder sønnen sit løfte. I slutningen af 2020 vil der stå et privat plejehjem med 63 pladser klar på hjørnegrunden Langrode/Grønnevej, som den lokale bygherre erhvervede tilbage i 2015. Plejehjemmet vil blive drevet som friplejehjem af den største, private aktør herhjemme på ældreområdet, Danske Diakonhjem. - Grunden og beliggenheden egner sig godt til et plejehjem, og så er vi sikre på, der er et behov. Allerede nu har kommunen jo en venteliste, og der bliver flere og flere ældre, ved vi, forklarer Per Horup om baggrunden for investeringen, der løber op i 115-120 millioner kroner, og som Horup-Gruppen alene står bag.

Venteliste om et år Er man af Aabenraa Kommune visiteret til en plejehjemsplads, kan man frit vælge mellem kommunale og private plejehjem.

Ifølge Emil Tang vil der økonomisk ikke blive nogen forskel på, om man vælger et kommunalt tilbud eller en plads hos Danske Diakonhjem.

Danske Diakonhjem opretter ikke allerede nu venteliste til det nye plejehjem. Det vil først ske omkring det tidspunkt, der bliver rejsegilde på byggeriet.

Det skal være det bedste Det er også Horup-Gruppen selv, der har tegnet plejehjemmet. Først i næste uge er tegningerne af det omfattende projekt klar til frigivelse, men Per Horup kan fortælle så meget, at selve boligerne bliver i tre etager, de vil blive i tre klynger med 21 boliger i hver, og så vil der blev en fælles servicebygning i ét plan, som skal binde komplekset sammen. - Vi har de sidste tre år været rundt og se alt, hvad der er blevet bygget af nye plejehjem i Danmark, og det skal - som minimum - være Sønderjyllands bedste plejehjem. Det er spændende at lave sådan et projekt, siger Horup. Rent praktisk bliver det sådan, at den lokale bygherre vil eje bygningerne, mens Danske Diakonhjem lejer sig ind på en mangeårig aftale. Den private organisation driver i forvejen Enggården i Bylderup. Her har den nuværende direktør for Danske Diakonhjem, Emil Tang, tidligere været leder, så han er godt bekendt med plejehjemsdrift i Aabenraa Kommune.

God kontakt med kommunen - Vi blev kontaktet af Per Horup for et års tid siden, og i går formiddag (onsdag, red.) indgik vi så den endelige aftale, fortæller Emil Tang, der også har været i tæt dialog med kommunen. - Vi mødtes med social- og sundhedsudvalget for en måneds tid siden, som var meget positive. Aabenraa Kommune er jo i den situation, at man kommer til at mangle plejehjemspladser, og nu etablerer vi dem, uden det koster kommunen noget. Hvis de står tomme, er det vores hovedpine, forklarer direktøren, der jo naturligvis tror på, de 63 pladser vil kunne besættes. - Selvfølgelig. Ellers gjorde vi jo ikke det her, siger han.

Mange nye jobs Når det nye plejehjem står klar til drift, vil der være brug for mellem 60 og 70 medarbejdere. Selv om der er rift om social- og sundhedshjælpere og -assistenter, så forventer Emil Tang ikke, det bliver noget problem at finde dem, der skal bruges. - Vi har lige nu to nye friplejehjem på vej i Odense og Valby, hvor der har været henholdsvis 600 og 700 ansøgere. Vi er jo et alternativ til det offentlige. Det tiltaler nogle, og så er det måske også kun én gang i livet, man kan være med til at starte noget helt fra bunden, lyder det fra direktøren.