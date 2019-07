Et hjem i Bylderup-Bov er blevet tømt for værdier.

Bylderup-Bov: En eller flere indbrudstyve havde natten til søndag travlt, da de var på spil på Åbølvej i Bylderup-Bov.

Det gik ud over en bolig, som de skaffede sig adgang til ved at bryde en dør op og efterfølgende nærmest tømte for værdier.

Det lykkedes tyvene at slippe afsted med et børnesmykkeskrin, en iPhone, et fjernsyn, en Playstation 4, en røremaskine, to kasser Mokai, sodavand og en bue.