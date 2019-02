Indbrudstyv blev overmandet af vidne

Tinglev: Lørdag aften klokken 19.31 sneg en udenlandsk mand sig ind af en ulåst dør til en ejendom på Bajstrup Bygade i Tinglev. Gerningsmanden var i gang med at stjæle mad, men tabte en vinflaske. Braget fra flasken blev overhørt af et vidne, der opdagede og eftersatte indbrudstyven. Gerningsmanden blev holdt hen af vidnet indtil politiet ankom til stedet, oplyser Ole Aamann, som er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det er dog ikke sikkert, at den nu anholdte person var den eneste gerningsmand ved indbrudet, da der fortsat mangler en Samsung telefon i boligen. Den anholdte nægter dog at oplyse noget som helst til politiet, så det er svært at finde ud af, hvor han kommer fra, fortæller vagtchefen.

Den sigtede i sagen bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Sønderborg søndag klokken 12.