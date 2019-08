Rødekro: Syd- og Sønderjyllands Politi får klokken 12:15 en anmeldelse fra en forretning på Østergade i Rødekro. En indbrudstyv har i løbet af natten brudt døren op og stjålet et større kontantbeløb, et par Sonos-højttalere og en bærbar pc af mærket Lenovo. Politiet har gentagne gange advaret forretninger om at have kontanter liggende i forretninger efter lukketid.