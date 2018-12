311 familier i Aabenraa Kommune får i år tildelt julehjælp af foreningen Et Hjerte For Alle.

- Mindst 700 børn får glæde af julehjælpen i år, siger Orla Jensen, der forventer, at gavekortene er fremme i løbet af et par dage.

- 311 familier får støtte i år til et samlet beløb på 466.200 kroner. Det er et imponerende beløb og en pæn julegave, siger Orla Jensen, der er kasserer og sekretær i Et Hjerte For Alle.

Aabenraa: Foreningen Et Hjerte For Alle, der er stiftet for at afskaffe den fattige jul i Aabenraa Kommune, har travlt for tiden, men mandag kunne foreningen sende årets julehjælp i form af gavekort ud med posten til 311 familier i kommunen.

Orla Jensen, Et Hjerte For Alle

Lang proces

Det har været en længere proces for Et Hjerte For Alle at gennemgå alle de 477 ansøgningsskemaer om julehjælp, som foreningen har modtaget i år.

- Det har taget mindst en uge at gå alle ansøgningsskemaerne igennem og tjekke, om familierne var berettiget til støtte, og mange har haft vanskeligt ved at medsende den nødvendige dokumentation, siger Orla Jensen og tilføjer, at man i år har haft en åben telefonlinje, hvor folk kunne få hjælp, men at den ikke er blevet brugt særlig meget.

I arbejdet med de mange ansøgninger har man også tjekket, om der blev søgt dobbelt julehjælp.

- I nogle skilsmissefamilier kan der være blevet søgt for et barn to gange, men det har parterne nu været gode til at gøre opmærksom på, siger Orla Jensen.

Pengene til julehjælpen kommer fra flere forskellige kanter. Det flotte resultat kan man blandt andet takke sponsorer og bidragsydere for, og så bliver salgsindtægterne fra boderne i Julehjertebyen i Aabenraa også brugt til julehjælpen.

Sidste år blev der ydet julehjælp til 333 familier i Aabenraa Kommune, som sammenlagt modtog 521.700 kroner.