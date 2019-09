Iltsvind har ramt Aabenraa: Det vrimler med døde fisk

En vestenvind har skubbet iltfattigt vand ind i Aabenraa Fjord, og det skaber problemer for havets dyr. Torsdag kunne man fra badebroen på Sønderstrand se et utal af døde fisk.

Aabenraa: Den rituelle morgendukkert ved Sønderstrand blev torsdag morgen afbrudt for Erik Rasch og hans hustru.

På havbunden lå nemlig et hav af små og store fisk, der var enten døde eller i yderst svag forfatning. Det fik ægteparret til at droppe at hoppe i bølgen blå.

- Der stod nogen ude på badebroen og kiggede, da vi kom, men det sker forholdsvis tit, fordi folk ikke vil i vandet, hvis der er brandmænd. Så gik vi selv ud for at kigge og kunne se, at det vrimlede med døde fisk. Som én sagde, så har vi ikke lyst til at bade blandt lig, så vi gik ind igen, siger Erik Rasch, som er formand for Vikingeklubben i Aabenraa.

Torben Hansen, biolog og miljøvagt i Aabenraa Kommune, har en god forklaring på de døde fisk.

- Der er jo iltsvind i Lillebælt og vores fjorde. I går var det Flensborg Fjord, hvor der lå døde fisk, og i dag er det så Aabenraa, siger han.