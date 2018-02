Illegale strømmer over den dansk-tyske grænse

Kruså/Flensburg: For nogle år siden strømmede flygtninge via Tyskland ind i Danmark. Nu er strømmen gået den modsatte vej, og tysk politi stopper jævnligt illegale asylansøgere, der med tog eller bus forsøger at komme fra Danmark og ind i Tyskland.

I den forgangne weekend kontrollerede tysk politi igen de grænseoverskridende tog og busser, og det fik konsekvenser for 20 personer, der ikke kunne identificere sig eller havde de nødvendige rejsedokumenter. Det drejede sig både om mænd og kvinder og børn fra Afghanistan, Syrien, Somalia, Libyen og Eritrea.

For hovedparten var det kendetegnende, at de havde forsøgt at få asyl i Danmark eller nogle af de andre skandinaviske lande, men at det åbenbart ikke var lykkedes.