Illegale på stjålen cykel

Holbøl Mark: Politiet fik mandag en melding om, at der var to personer, der var i færd med at stjæle en cykel hos genboen. Det foregik på Aabenraavej ved Holbøl Mark.

Det lykkedes efterfølgende politiet at stoppe de to personer på cyklen, og det viste sig at være to mænd fra Marokko, der opholdt sig illegalt i landet. Deres sag bliver nu behandlet af Udlændingekontrolafdelingen i Padborg.