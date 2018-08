Kruså: Den meget omdiskuterede nye Fjordskolen, der skal flyttes fra Aabenraa til Kruså i byens gamle skole, er lige nu ved at blive restaureret. Tirsdag formiddag var det imidlertid ved at gå galt, da der opstod ild i noget tagpap.

- Nogle håndværkere var ved at svejse tagpap på, da der pludselig gik ild i det. Håndværkerne nåede selv at slukke ilden med brandslukkere, siger Svend Rasmussen, der er indsatsleder ved Brand & Redning Sønderjylland.

Det betød, at brandmænd fra Padborg ikke kom i direkte aktion.

- Vi hjalp dog til med at sikre, at alt var slukket, inden vi forlod stedet igen, siger Svend Rasmussen.

Fjordskolen, der er for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning, har gennem længere tid været meget omdiskuteret, da mange er imod, at den flyttes fra Aabenraa til Kruså.