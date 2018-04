Ild i campingvogn: - Det er chikane

Aabenraa: Branden på en mark på Andholmvej ved Øster Løgum natten mellem torsdag og fredag var påsat.

Det mener Anita Lærkegaard, som på tidspunktet lå og sov i den tilstødende ejendom. Der bor hun lige nu med sine forældre, fordi hun og hendes to børn tidligere på året var nødt til at flytte fra deres hjem ved Løgumkloster på grund af chikane.

- På min gamle adresse fik jeg både smadret ruder, og der blev lavet hærværk indenfor. Jeg flyttede hjem til mine forældre i håb om, at det ville stoppe. Det er så åbenbart flyttet med, og tidligere har vi fået smadret vores postkasse her, siger Anita Lærkegaard.

Hun fortæller, at hendes mor opdagede branden ved et tilfælde og efterfølgende fik vækket familien og tilkaldt brandvæsnet. Ingen kom noget til, men det kunne være gået mere galt.

- Ilden var tæt på at få fat i noget halm, og så var den gået videre til staldbygningen. Det nåede at gå ud over campingvognen, en gammel bil, min fars jolle og en veterantraktor. Vi er selvfølgelig i chok, siger Anita Lærkegaard.

Hun fortæller, at chikanen begyndte november sidste år i forbindelse med en konflikt, hvor en af hendes kammerater ville have en anden af hendes kammerater til at flytte fra hendes adresse. Så hun tror, hun ved, hvem der står bag branden.

- Vi har givet hans navn videre til politiet, som vil tage fat i ham, siger Anita Lærkegaard.

Det vil politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Områdestation Syd hverken be- eller afkræfte.

- Vi er i gang med at efterforske, siger han.