Aabenraa: Brandfolk måtte sparke en dør ind for at evakuere beboerne i en lejlighed på Frydendal i Aabenraa, da der juledag ved middagstid gik i en adventskrans.

Flammerne bredte sig til bord og stole, og varmen var så voldsom, at et vindue i lejligheden revnede. Da brandfolkene var færdige med at slukke branden, var stue og køkken ødelagt af sod. Ingen personer kom alvorligt til skade ved branden.