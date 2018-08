Ikke en renovering værd: Fjordskolen-pavillon skal fjernes

- Vi er enige om, at vi ikke vil bekoste en renovering af pavillonen. Den er i en stand, så den tværtimod bør fjernes på et tidspunkt, forklarer Povl Kylling Petersen (S), der er næstformand i udvalget.

Heller ikke pavillonen, der står i den store skolegård, vil der i første omgang blive gjort noget ved, selv om skolen har peget på, at det blandt andet er nødvendigt med lydisolering, hvis den som tænkt skal bruges til musikundervisning. Forvaltningen har regnet ud, at det vil løbe op i 3,3 millioner kroner.

Da politikerne skiltes op ad formiddagen, hang de dog stadig. Med beslutningen om, at specialskolen først flyttes fra Aabenraa til Kruså næste sommer, blev et flertal i udvalget enigt om at vente med at træffe en endelig afgørelse i forhold til, hvad man skal gøre med stiforbindelsen fra selve skolen på Åbjerg ned til Ådalen, hvor SFO'en får til huse.

Kruså: Fjordskolen var eneste punkt på dagsordenen, da børne- og uddannelsesudvalget tirsdag morgen var indkaldt til et ekstraordinært møde. Selv om om- og nybyggeriet af den tidligere Kruså Skole er i fuld gang, så er der stadig et par hængepartier.

Enhedslistens Jens Bundgaard valgte at stemme imod beslutningen om både pavillonen og flytningen. Det gjorde han rent principielt, da han mener, at man i årevis har kendt til udfordringerne med pavillonen uden at have villet tage stilling til dem, ligesom han ikke mener, skolen selv skal holde for, hvad angår udgifterne til flytningen.

- Der er jo blandt andet kræfter i gang med at oprette et specialskole-tilbud i Aabenraa. Lykkes det arbejde, vil det jo få indflydelse på Fjordskolen, som hun siger.

- Når først de kommer i gang, kan det være, det viser sig, at der er plads nok i de øvrige bygninger, siger formanden og nævner, at man jo på nuværende tidspunkt ikke kender antallet af elever næste skoleår.

- Hvis det viser sig, at der vil være lokalemangel, hvis vi fjerner den, så må vi forholde os til det. Men lad os nu lige se, siger Povl Kylling Petersen, der her er helt på linje med formand Kirsten Nørgård Christensen (V):

Pavillonens skæbne vil dog først blive afgjort, når Fjordskolen er rykket ind, og man ser, hvad behovet er for de 240 kvadratmeter.

Udvalg vil hjælpe

Når det kommer til stiforbindelsen mellem skolen og SFO'en, hører enigheden dog op. Povl Kylling Petersen mener, at den skal renoveres, så alle elever - også selv om de sidder i kørestol - kan benytte den. Her ønsker Kirsten Nørgård Christensen også lige at afvente flytningen.

- Jeg ved godt, der er et enkelt barn i kørestol lige nu, der skal i SFO'en, men det er jo også muligt at fragte med taxa. Så lad dem komme i gang dernede, og så ser vi, om det er et problem, siger hun.

Stien skal under alle omstændigheder renoveres, inden eleverne rykker ind. Et prisoverslag her lyder på 500.000 kroner, som indtil videre forventes taget fra puljen "uforudsete udgifter", hvor der lige nu kun er brugt 1,5 millioner kroner af de afsatte 3,5 millioner.

Tredje og sidste punkt, udvalget havde til debat, var omkostningerne til selve flytningen. Her er udvalget indstillet på at hjælpe i minimum det samme omfang, som også Lyreskovskolen og Kongehøjskolen fik en økonomisk håndsrækning, da de skulle skifte lokation.