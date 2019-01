Idrætspris i Aabenraa: Badminton-formand hædret

Michael Frihagen blev torsdag hædret med årets idrætspris i Aabenraa Kommune. Frihagen er i sin fritid en meget aktiv formand for Aabenraa Badminton Club - professionelt er han adm. direktør for transport- og logistikfirmaet H. Daugaard i Kolding. Arkivfoto Søren Gylling

Byrådssalen i Aabenraa dannede torsdag kulisse om kultur - og fritidsudvalgets nytårstræf. Her fik Michael Frihagen idrætsprisen for 2019.

Aabenraa: Helt sikker er han ikke. Om han har været formand i seks eller syv år for Aabenraa Badminton Club. Til gengæld kan ingen sætte spørgsmål ved det engagement, han lægger i formandsarbejdet. Det engagement gav torsdag eftermiddag Michael Frihagen årets idrætspris i Aabenraa Kommune, og den blev uddelt til hans hustru, Anette, da han ikke selv var i stand til at være med på rådhuset i Aabenraa, hvor prisoverrækkelsen foregik. Trods sit engagement kommer prisen alligevel bag på ham: - Jeg er meget overrasket. Som person har jeg ikke behov for at være midtpunkt, men jeg er naturligvis beæret over og taknemmelig for prisen, siger Michael Frihagen.

Udvidet formandskab Som formand sidder Michael Frihagen med det overordnede ansvar for udviklingen og styringen af Aabenraa Badminton Club, men hans engagement rækker lidt videre end det. Blandt andet betyder det, at han og Anette gennem et år åbnede deres hjem for klubbens træner, Jonas Lyskjær, inden han besluttede at flytte til byen. Formandskabet indeholder også en masse køreture, når han bruger tid på at hente de spillere, der ikke bor i Aabenraa, til byen i forbindelse med kampe. Også selv om det indimellem har kostet ture til Odense. I indstillingen til prisen beskrives det, hvordan han har en positiv indvirkning på Aabenraa Badminton Club's præstationer. Blandt andet har Michael Frihagen formået at hente hele 49 spillere fra Odense til klubbens førstehold.

Badmintonfamilie Professionelt er Michael Frihagen direktør for transport- og logistikfirmaet H. Daugaard i Kolding, men derhjemme handler det om badminton. Ikke bare for ham selv, men også for Anette og datteren Amalie. Ja, sidstnævnte, der er 20 år gammel, spiller således for klubbens førstehold i 2. division. Lige nu i hvert fald, for formand Frihagen lægger ikke skjul på, at ambitionerne rækker til et niveau højere. 1. division er målet. Michael Frihagen fylder 50 år den 8. april. Tidligere vindere af prisen har blandt andet været arbejdsgruppen bag Aabenraa Bjergmarathon og Ole Plauborg Jensen, der er underviser på Aabenraa Musikskole.