Idrætsforeninger får hjælp til 60+ medlemsvækst

Aabenraa: Lokale idrætsforeninger kan få hjælp til medlemsvækst blandt 60+ ved en inspirationsdag i Aabenraa lørdag 21. april.

Mange foreninger går glip af vækst i medlemstallet, fordi de overser en stor gruppe: Nemlig personer over 60 år.

- En tredjedel af Aabenraa Kommunes befolkning er over 60 år, og befolkningsandelen vokser. Det er en stor gruppe, som efterspørger flere idrætsaktiviteter målrettet dem, forklarer senioridrætskonsulent Stine Søndergård, DGI Sønderjylland.

Lørdag den 21. april kan foreningerne få hjælp til at tiltrække medlemmer over 60 år. De skal blot tilmelde sig inspirationsdagen i Arena Aabenraa kl. 10-14.

- Vi vil her gøre foreningerne opmærksomme på, hvordan vi vil hjælpe og støtte de foreninger, som sætter fokus på 60+ målgruppen, fortæller Ane Tarp Hansen, projektleder for Bevæg dig for livet - senior Aabenraa Kommune.

Arrangementet byder på gode håndgribelige råd, og derudover vil flere foreninger på dagen dele deres succesfulde erfaringer med at have idræt for 60+ medlemmer.