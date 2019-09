Idrætsforening redder svømmehold: Redningen kommer dog med et enkelt krav

På opfordring og med støtte fra Aktiv Aabenraa har Tinglev IF indvilget i at oprette en svømmeafdeling, så byens børn igen kan gå til svømning. Det kræver dog, at to melder sig frivilligt til det bestyrelsesarbejde, der følger med.

Med formand Torben Groos i spidsen har Tinglev IF's hovedbestyrelse nikket ja til at oprette en svømmeafdeling på lige fod med klubbens øvrige afdelinger, og der vil i første omgang blive tilbudt to hold: et for de 6-8 årige og et for de 8-10-årige.

Der skal to nye til

- Først og fremmest er det træls at have en svømmehal stående, der ikke bliver brugt nok, og det betyder jo også, at vi har nogle børn og unge i Tinglev, der ikke har mulighed for at gå til svømning. Derfor er vi gået ind i det, forklarer Torben Groos, der dog kun har sagt ja, fordi Aktiv Aabenraa har skaffet en instruktør og lavet et budget, der viser, at det økonomisk kan løbe rundt, hvis der er mindst ti deltagere på hvert hold.

- Vi har sagt, at vi ikke vil smide penge i det, og så kræver det også, at der er to, der melder sig til at stå for svømmeafdelingen i det daglige. Hvis ikke vi kan finde dem, så dør det igen med det samme, siger TIF-formanden, der til gengæld nok skal tage sig af det andet, der følger med at drive en forening, så det bliver lettere at komme ind i arbejdet for de to nye.