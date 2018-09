Idrætsdag: Grænseoverskridende sprogundervisning

Årets dansk-tyske skoleidrætsdag i Aabenraa gav eleverne mulighed for at få afprøvet deres sprogkundskaber i det virkelige liv.

Aabenraa: Omkring 900 danske og tyske elever mødte torsdag formiddag op på Aabenraa Stadion for at lære hinanden bedre at kende, få afprøvet deres kundskaber til nabosproget og for at dyste i forskellige spil. Det er nemlig det, den dansk-tyske skoleidrætsdag går ud på. Den blev afviklet for 17. gang.

Det med sproget pointerede Birgit Langelund fra DGI Sønderjylland, der er medarrangør, også i sin velkomsttale til de mange elever og lærere fra begge sider af grænsen.

- Det er vigtigt, at I får snakket med hinanden og gerne på tysk. Det gør ikke noget, at I laver fejl, sagde hun.

Snakket blev der lige fra start, og det krævede sin mand eller kvinde at få over 900 elever til at stå på rad og række til den officielle velkomst. Alle eleverne var fra 6. årgang, og der deltog 11 danske skoler og fire mindretalsskoler fra Danmark samt seks tyske skoler og to mindretalsskoler fra Tyskland.