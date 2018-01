Idræt med gløgg, æbleskiver og bobler

Bolderslev: Det skal være sundt - men også sjovt, så et nyt år starter altid lidt festligt for Bolderslevs seniorer, der er med i Idræt For Alle. Allerede 2. januar startede krolfspillerne det nye år, og de 23 spillere, der var mødt op, brugte alle tre baner i to runder, før de nød gløgg og æbleskiver fra forsamlingshuset. Den 4. januar mødte en stor flok seniorer til Motion & Samvær efter tre ugers pause. Hele 45 var mødt op til nytårskuren, som bød på et glas boblende cider inden den efterfølgende motion, som forløb helt, som det plejer - med fælles opvarmning, petanque, bob, curling, dans, hockey og afspænding - efter eget valg.Formand Paul Fuglsang fremhæver, at Idræt For Alle har fået sit navn, fordi man har tilbud til alle. Ud over krolf og Motion & Samvær tilbyder man også petanque og disc-golf. Netop til disc-golf vil man også gerne have nogle yngre mennesker med. Der trænes lørdage kl. 13, og er man interesseret, kan man kontakte Paul Fuglsang på tlf. 5154 8161. /exp