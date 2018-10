Idékvinde: - Vi mangler noget til børnefamilier

Frøslev-Padborg: Der var mange idéer i spil, da et nyt planoplæg for Frøslev-Padborg mandag aften blev fremlagt på et borgermøde. Men en af de lokale kræfter, Ninna Schrum, som har været med til at bidrage med ideer, har især to store ønsker.

Ja, selvom hun helst ser alle ønsker opfyldt og nødigt vil pege favoritter ud.

- Jeg brænder for at få lavet noget på det forladte, gamle skoleområde, fordi der ikke er noget tilbage til børnefamilierne. Noget, der kan gøre det interessant at blive boende eller flytte tilbage. Det skal være et område, alle kan bruge, siger Ninna Schrum og fortsætter:

- Jeg vil også synes, det er super fedt, at der ser lækkert ud, når man kører ind i Padborg, i stedet for at det bare er et område, man kører igennem.

Både Frøslev-Padborg Skoles tidligere grund og ankomsten til Padborg er der arbejdet med i planoplægget.