IT-gigants datacenter lader vente på sig

Det er nu over et år siden, at byggeriet af Apples datacenter i Kassø skulle have været startet.

Kassø: Da Apple i juli måned 2017 afslørede, at IT-giganten havde købt en stor grund i Kassø tæt ved Aabenraa for at bygge et stort datacenter, var forventningen, at byggeriet ville starte allerede inden årsskiftet, og at første fase af byggeriet ville være afsluttet i 2019. Den byggeplan ligger dog langt fra virkeligheden, for det første spadestik til datacentret på det 285 hektar store erhvervsareal er endnu ikke blevet taget. Hos Aabenraa Kommune kan man heller ikke med sikkerhed sige, hvornår byggeriet går i gang. - Kun Apple ved præcist, hvornår byggeriet starter, siger Stig Werner Isaksen, der er direktør for kultur, miljø og erhverv i Aabenraa Kommune.

Byggetilladelser godkendt Stig Werner Isaksen har dog en forventning om, at byggeriet af datacentret snart begynder. - Fra kommunens side har vi givet Apple nogle byggetilladelser, og der er flere ansøgninger, der er ved at blive behandlet. En byggetilladelse skal bruges inden for et år, og derfor har jeg en formodning om, at byggeriet snart går i gang, siger Stig Werner Isaksen. Byggeriet af Apples datacenter blev også nævnt, da Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen (V), holdt sin tale ved nytårsreceptionen på rådhuset tidligere på måneden. Borgmesteren gik i den anledning også med livrem og seler og lagde sig ihvertfald ikke fast på et nøjagtigt tidspunkt for det første spadestik. - 2019 bliver året, hvor Apple helt konkret kommer i gang med arbejdet i Kassø, hvor de etablerer et datacenter, sagde Thomas Andresen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Apple.