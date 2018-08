Kollund Skov skal have lov til at være skov og uberørt natur. Men samtidig skal offentligheden kunne bruge skoven som rekreativt område. Den Danske Naturfonds bestyrelse var på vandring sammen med borgmester og bruger-grupper.

Kollund: Det er stort set kun vindere, efter at den Danske Naturfond købte Kollund Skov i september sidste år: Det gavner naturen, det gavner hele området ved Flensborg Fjord - og ikke mindst offentligheden får glæde ved oplevelsen af et stykke uberørt natur.

For Kollund Skov bliver ikke en hvilken som helst dansk højtstammet bøgeskov. Den rummer en særlig mangfoldig natur og vil i fremtiden blive forvaltet med naturen som absolut første-prioritet, hvor træerne får lov til at blive gamle, forfalde og så indgå i naturens kredsløb.

Det sagde Lauritz Holm Nielsen, bestyrelsesformand for Den Danske Naturfond, i går i Kollund Skov, mens vinden susede i føromtalte bøgetræer.

- Kollund Skov er én af de få, gamle bøgeskove. den er samtidig et vigtig rekreativt område for borgere på begge sider af grænsen. Når man står og kigger ud over fjorden fra skoven, kan man ikke andet end at blive glad. Og sundere i hovedet, lød det med et smil.

Den Danske Naturfond har indgået et samarbejde med Aabenraa Kommune om netop at udvikle friluftslivet i skoven. Denne plan for friluftslivet sætter rammerne for, hvad der skal ske i de kommende år. Og ikke mindst i hvilket tempo, det skal ske for ikke at kollidere med skovens naturværdier.